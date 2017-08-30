"طوارئ" في الجيزة استعدادا للعيد.. ومباحث التموين: لا تهاون مع تجار اللحوم الفاسدة

كتب - محمد شعبان:

تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، وجه اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، بتشديد إجراءات التفتيش على منافذ بيع اللحوم، للتأكد من سلامة المنتجات قبل عيد الأضحى المبارك.

وخلال الأيام القليلة الماضية، شنَّت أجهزة الأمن تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، حملات مكبرة للتفتيش على محلات الأغذية ومنافذ بيع اللحوم؛ للتأكد من سلامة وصحة السلع الغذائية واللحوم قبل العيد.

الحملات تشمل فحص منافذ بيع اللحوم؛ لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات في فترة ما قبل عيد الأضحى، وفحص الشهادات الطبية للعاملين بالمحلات؛ من سلامتهم وعدم إصابتهم بأمراض معدية.

العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، وضع خطة محكمة خلال الأيام المقبلة -استعدادا للعيد- ترتكز على التأكد من صلاحية اللحوم المعروضة بكافة الثلاجات والمحلات، والتوصية بإغلاق المنشآت التي يتم ضبط لحوم فاسدة بداخلها؛ حرصا على حياة المواطنين.

وترتكز الخطة على أنه في حالة وجود لحوم فاسدة فإنه يتم إحالة الأمر إلى النيابة الإدارية، مع التوصية بإغلاق المنشأة على الفور، لافتًا إلى مسؤولية وزارة الصحة عن منافذ بيع اللحوم المجمدة وأماكن تخزين هذه اللحوم، بينما يختص الطب البيطري بوزارة الزراعة عن المجازر وأماكن أخرى.

توجيهات اللواء هشام العراقي لضباط مباحث التموين جاءت صارمة "لا تهاون مع المتلاعبين من التجار ممن يتم ضبطهم بتهم الغش التجاري"، موجها بضبط حركة الأسواق، ومراقبة تداول السلع.

الأيام القليلة الماضية، شهدت تعاونا بين مباحث التموين بالجيزة ومسوؤلي الطب البيطري بالمحافظة، بفحص العشرات من محلات وثلاجات اللحوم بمختلف المناطق، أسفرت عن ضبط نحو 10 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكميات من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية.