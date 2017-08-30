طاهر: الأهلي يسلك الطرق القانونية.. والبعض يحاول افتعال أزمة بلا داعي

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قال المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، إن البعض يحاول افتعال أزمة بلا داعي فيما يخص اللائحة الجديدة لناديه، مشيرًا إلى أن الهدف الأهم في اللائحة كان هو عدم التدخل الحكومي، وتحقيق الديمقراطية.

وأضاف «طاهر»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «مساء المونديال»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة ON sport، أن مجلس إدارة ناديه قرر إقامة تصويت الجمعية العمومية خلال يومين، حرصًا على عدم تكدس الأعضاء في يوم واحد، وهو ما قد يصعب إجراء التصويت.

وتابع، أن اللائحة قابلها هجوم شديد للغاية غير مبرر، وعندما تم التصويت عليها لم يعترض عليها أحد وفقًا للنتيجة النهائية التي أقرت اللائحة باكتساح، باشراف قضائي كامل.

واستكمل، أن مجلسه لا يسلك إلا خطوات قانونية ولم يخالف القانون أو المواثيق الأولمبية في لائحته الجديدة، معلقًا: «شرط النصاب القانوني في اللائحة كان تعجيزي لكننا عبرناه بنجاح».

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وأردف رئيس القلعة الحمراء، أن اللجنة الأولمبية تسلمت لائحة النادي بإجراءاتها السليمة، مشددًا على أن ناديه حريص على عدم حدوث أى أزمات من لاشيء، وأنه اقترح الاستعانه بخبراء قانونيين لمناقشة اللائحة وتحقيق الوفاق مع اللجنة الأولمبية.

وطالب «طاهر»، الجميع بإحكام العقل فيما يخص اللائحة الجديدة للأهلي، وعدم افتعال أى أزمات لا داعي لها، موجهًا الشكر لأعضاء الجمعية العمومية.