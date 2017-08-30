أبو ريدة: واثق في لاعبي المنتخب (فيديو)

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أكد المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، أن هناك حالة من التركيز الشديد لدى لاعبي المنتخب الوطني، قبل مواجهة أوغندا، في الجولة الثالثة بتصفيات كأس العالم روسيا 2018.

وأضاف «أبو ريدة»، خلال تصريحاته مساء اليوم الثلاثاء، لقناة ON sport، أنه يرى ثقة كبيرة في أعين اللاعبين لتحقيق الفوز وإسعاد الشعب المصري، بتحقيق حلم التأهل للمونديال.

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ويواجه المنتخب الوطني، نظيره الأوغندي يومي ٣١ أغسطس الجاري، في كمبالا و٥ سبتمبر المقبل، على ملعب «برج العرب» في تصفيات كأس العالم روسيا 2018.