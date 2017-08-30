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مؤتمر صحفي في أبو ظبي للإعلان عن موعد السوبر الإماراتي

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مؤتمر صحفي في أبو ظبي للإعلان عن موعد السوبر الإماراتي مؤتمر صحفي في أبو ظبي للإعلان عن موعد السوبر الإماراتي

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يحضر محمد كامل، رئيس شركة بريزنتيشن سبورت راعي الكرة المصرية مؤتمرًا صحفيًا ظهر غدٍ الأربعاء في أبو ظبي للكشف عن موعد مباراة السوبر الإماراتي والتي تقام في القاهرة.

وتجمع مباراة السوبر الإماراتي بين فريقي الوحدة والجزيرة وتقام للعام الثاني على التوالي في القاهرة بعد إقامتها العام الماضي بين نفس الفريقين بإستاد الدفاع الجوي.

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ويقام المؤتمر الصحفي يوم الأربعاء حيث سيتم الكشف عن الموعد النهائي لإقامة المباراة حيث ستقام يوم 5 يناير المقبل في القاهرة، وخلال المؤتمر سيتم الكشف عن كافة التفاصيل الأخرى المتعلقة بالمباراة.

 

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التحرير

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