اعتماد لائحة نادي الجزيرة وسط حضور تاريخي

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أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على اجتماع الجمعية العمومية للتصويت على لائحة النظام الأساسي لنادى الجزيرة نتيجة فرز الأصوات بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور 7500 عضو.

بدأ تسجيل الحضور اليوم من التاسعة صباحا حتى السابعة مساءً وحضر ١٨٩٤٢ عضوًا، وجاء عدد الأصوات الصحيحة ١٨٨٩٩صوتًا ، و٤٣ بطاقة باطلة، ووافق على اللائحة التي أعدها النادي١٨٨٤٠ عضوًا،ووافق٥٥ عضوًا على تطبيق اللائحة الاسترشادية.

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وكان قد تواجد عدد كبير من نجوم الفن والرياضة، والمجتمع المصري، في عمومية نادي الجزيرة، التي أقيمت اليوم منذ التاسعة صباحًا، للمشاركة في فعاليات الجمعية العمومية، والتصويت على اللائحة الخاصة بالنادي.