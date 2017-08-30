العرب اليوم: اقتحامات بالمسجد الأقصى وخسائر للجيش السوري في الرقة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العربية، اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها عودة السفير الإسرائيلي إلى القاهرة ومقتل عشرات العناصر للجيش السوري في الرقة بعد هجوم لمسلحي داعش، إضافة إلى تقدم القوات العراقية في تلعفر.

1- عودة السفير الإسرائيلي إلى القاهرة بعد غياب 8 شهور

المتظاهرون المصريون أمام السفارة الإسرائيلية بالقاهرة عام 2011 (أ ف ب)

وصل إلى القاهرة سفير إسرائيل لدى مصر ديفيد جوفرين قادما من تل أبيب، لاستئناف نشاطه بشكل دائم بعد غياب حوالى 8 شهور.

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2- عشرات القتلى من القوات الحكومية السورية في هجوم لداعش بالرقة

قوات النظام السوري في الرقة (أ ف ب)

قتل أكثر من 30 عنصرا من القوات الحكومية السورية ومسلحي جيش العشائر وأصيب العشرات في هجوم شنه تنظيم داعش على مواقعهم في محافظة الرقة شمال شرق سوريا.

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3- أعضاء بالكنيست يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي

أعضاء بالكنيست يقتحمون الأقصى اليوم (أ ف ب)

اقتحم عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك، وشيلي معلم من حزب البيت اليهودي برفقة مجموعة من غلاة المتطرفين والـحاخامات اليهود المسجد الاقصى المبارك، في طليعة أعضاء الكنيست الذين سمحت لهم حكومة الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المسجد.

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4- القوات العراقية تسيطر على سلسلة جبلية في تلعفر

رتل عسكري من القوات العراقية في تلعفر اليوم (أ ف ب)

أعلن قائد عراقي أن القوات العراقية تمكنت من فرض سيطرتها على سلسلة مرتفعات جبلية، مشيرا إلى أنها تتوغل إلى الجنوب من ناحية العياضية في إطار عملية "قادمون ياتلعفر" التي انطلقت في العشرين من الشهر الجاري لطرد تنظيم "داعش" منها.

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5- اندلاع حريق بمصفاة نفط سعودية

اندلاع حريق بمصفاة نفط سعودية - أرشيفية (أ ف ب)

قالت مصادر بقطاع النفط السعودي إن شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير (ياسرف) السعودية شهدت حريقا بإحدى وحدات مصفاتها النفطية البالغة طاقتها 400 ألف برميل يوميا في ينبع.

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