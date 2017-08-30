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إغلاق حقول نفط ليبية يخفض إنتاج البلاد من الطاقة

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مصراوي Masrawy

إغلاق حقول نفط ليبية يخفض إنتاج البلاد من الطاقة

11:57 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

إغلاق حقول نفط ليبية يخفض إنتاج البلاد من الطاقة

ارشيفية

طرابلس - (أ ش أ)

قال مصرف ليبيا المركزي إن توقف إنتاج ثلاثة حقول نفط ليبية بسبب إغلاق خطوط أنابيب خفض إنتاج البلاد من الخام بنحو 350 ألف برميل يوميا.

ذكرت ذلك بوابة أفريقيا مساء اليوم.

ويتذبذب إنتاج ليبيا من الخام في الغالب بسبب الاحتجاجات والإغلاقات وأعمال العنف ، لكن المؤسسة الوطنية للنفط التي تديرها تمكنت في الآونة الأخيرة من إعادة الإنتاج مجددا إلى ما يزيد قليلا على مليون برميل يوميا للمرة الأولى في أربع سنوات.

وأغلقت مجموعة ليبية محلية صمامين في خط أنابيب واصل إلى حقل الشرارة النفطي، أكبر حقل في البلاد، لعرض مطالب لها قبل أسبوع.

وكان الحقل ينتج نحو 280 ألف برميل يوميا. وأُغلق أيضا حقلان آخران هما الفيل والحمادة منذ ذلك الحين نظرا لتعطيل خطوط أنابيب.

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Asha

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مصراوي Masrawy

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