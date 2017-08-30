مصدر: المخرج سامح عبد العزيز يغادر قسم الهرم بعد الإفراج عنه بكفالة
مصدر: المخرج سامح عبد العزيز يغادر قسم الهرم بعد الإفراج عنه بكفالة
11:50 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017
المخرج سامح عبد العزيز
كتب - محمد شعبان:
قال مصدر أمني مسؤول بمباحث الجيزة، إنه تم الإفراج عن المخرج سامح عبد العزيز من ديوان قسم الهرم مساء الثلاثاء، بعد فحصه جنائياً.
وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، أن الفحص الجنائي لم يثبت تورط "عبد العزيز" في قضايا أخرى، وبالتالي تم تنفيذ قرار النيابة بإخلاء سبيله بكفالة قدرها 50 ألف جنيه.
كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، ألقت القبض على المخرج سامح عبد العزيز أثناء مروره بأحد الاكمنة بالمنطقة الأثرية بالهرم، وبتفتيشه عثر بحوزته على قطعتين حشيش، يبلغ وزنهما 20 جرامًا، ومواد مخدرة أخرى.
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