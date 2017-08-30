أخبار عاجلة

ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

مصدر: المخرج سامح عبد العزيز يغادر قسم الهرم بعد الإفراج عنه بكفالة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصدر: المخرج سامح عبد العزيز يغادر قسم الهرم بعد الإفراج عنه بكفالة

11:50 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

مصدر: المخرج سامح عبد العزيز يغادر قسم الهرم بعد الإفراج عنه بكفالة

المخرج سامح عبد العزيز

كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني مسؤول بمباحث الجيزة، إنه تم الإفراج عن المخرج سامح عبد العزيز من ديوان قسم الهرم مساء الثلاثاء، بعد فحصه جنائياً.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، أن الفحص الجنائي لم يثبت تورط "عبد العزيز" في قضايا أخرى، وبالتالي تم تنفيذ قرار النيابة بإخلاء سبيله بكفالة قدرها 50 ألف جنيه.

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، ألقت القبض على المخرج سامح عبد العزيز أثناء مروره بأحد الاكمنة بالمنطقة الأثرية بالهرم، وبتفتيشه عثر بحوزته على قطعتين حشيش، يبلغ وزنهما 20 جرامًا، ومواد مخدرة أخرى.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تأييد إخلاء سبيل المخرج سامح عبد العزيز في اتهامه بتعاطي الحشيش

    أخبار

  • "عصابة البانجو" سقطت بـ5 كيلو في العياط

    أخبار

  • إخلاء سبيل المخرج سامح عبد العزيز بكفالة 50 ألف جنيه في اتهامه بتعاطي

    أخبار

  • ننشر صورة المتهمة بتهشيم رأس زوجها وإحراق جثته بمساعدة صديقيه في الهرم

    أخبار

إعلان

12e814b48f.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته