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مجدي عاشور: أعداء الأمة يستفيدون من الجماعات الدينية

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مجدي عاشور: أعداء الأمة يستفيدون من الجماعات الدينية مجدي عاشور: أعداء الأمة يستفيدون من الجماعات الدينية

التحرير

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قال مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن  أعداء الأمة الإسلامية هم المستفيدين من وجود جماعات سياسية دينية، مؤكدًا أنها تثير العديد من المشاكل التي تؤتر على كيان الدين والدولة التي يعيشون بها.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «حلقة الوصل»، الذيقدمه الإعلامي معتز بالله عبد الفتاح على قناة «أون لايف» أن المنتميين لجماعات سياسية دينية يحملون أفكارًا تتنافى مع الدين، لكنها في الوقت ذاته تتماشى مع فكر هذه الجماعة المنتمي إليها.

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وقص عاشور عن مقابلته لأحد الشخصيات المحسوبة على إحدى تلك الجماعات، وكان يصلي في مسجد به ضريح، رغم تحريم هذه الشخصية في مواقف سابقة لهذا الفعل، مؤكدًا أن هذه الشخصية قالت إن الصلاة في المساجد التي به أضرحه حرام؛ لأنه رأي يتماشى مع رأي الجماعة المنتمي لها، ليس عن قناعة شخصية منه بذلك بدليل أنه لم يلتزم برأيها.

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التحرير

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