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رئيس "دعم مصر" يتفق مع "وزير التموين" على وضع سعر عادل للأرز الشعير

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مصراوي Masrawy

رئيس "دعم " يتفق مع "وزير " على وضع سعر عادل للأرز الشعير

11:44 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

محمد السويدي

كتبت - مروة شوقي:

عقد المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بحضور طارق حسانين رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، واتفقوا على التزام بشراء أرز الشعير بسعر لا يقل عن ٣٧٠٠ جنيه إلى ٣٨٠٠ جنيه للطن مع تحديد المضارب التابعة لقطاع الأعمال العام التي ستقوم بالشراء.

وأكد المهندس محمد السويدي، في تصريحات صحفية، أن الوصول لهذا الاتفاق يرفع العبء عن الفلاح ولا يجعله فريسة للتاجر، كما أنه يجنبنا الأزمة التي حدثت العام الماضي نتيجة عدم التزام الحكومة بحد أدنى للسعر، مما اضطر الفلاح للبيع بأقل من السعر وتكبد خسائر طائلة، مشيرًا إلى أن السعر الذي اتفق عليه مع الحكومة لا يترتب عليه زيادة في سعر المنتج النهائي للمستهلك.

وأوضح السويدي أن هذا الاتفاق هو هدية ائتلاف دعم مصر للفلاح المصري قبل عيد الأضحى المبارك لكي يطمئن على رزقه وحصاد جهده هذا الموسم.

وذكر السويدي أنه لا تزال هناك مشاورات جارية مع الحكومة بشأن باقي المحاصيل الزراعية، كما أعرب عن تقديره لتفهم وتعاون وزير التموين والتجارة الداخلية.

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مصراوي Masrawy

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