نيابة الإسماعيلية تنهي قضية تنازل أبوين عن طفليهما

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

استدعت النياية العامة بالإسماعيلية الوالدين المتنازلين عن طفليهما، وخيرتهما بين استلام الأم للطفلين وضمهما لحضانتها مقابل إلزام الأب بنفقة شهرية 700 جنيه مصري، أو استكمال الإجراءات القانونية التي تعرضهما للمساءلة وقد تصل للحبس بعد توجيه تهمة الإهمال لهما.

صرح بذلك الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، الذي أضاف أن الوالدين وافقا على استلام الأم الطفلين، ووقع الأب على إقرار الالتزام بالنفقة الشهرية.

وكان المستشار إسلام حمزة، المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، إحال بلاغ ضد أب وأم تركا طفليهما وتنازلا عنهما إلى نيابة ثالث بالاإسماعيلية، وكذا استدعاء مقدم البلاغ الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، والسيدة زينات ندا مديرة جمعية "الباقيات الصالحات"، والموجود في حيازتها الفعلية الطفلين (يوسف وملك)؛ لسماع أقوالهما بشأن الواقعة.

وتعقيبًا على الواقعة، قالت سماح عرفة أمين المرأة بحزب الوفد، إن قانون الأسرة غير منصف للمرأة المطلقة، خاصةً وأنها بمجرد الانفصال والتوجه إلى المحكمة لرفع قضية نفقة، تدخل في دوامة لا حدود لها، وتظل تحت رحمة طليقها، الذي غالبًا ما يتنصل من مسؤولياته تجاه أطفاله، وهو ما حدث في قضية (يوسف وملك)، إذ توسلت الأم بالأب ألا يطلقها خوفًا من تشريد الأبناء، وارتضت بزواجه من أخرى دون أن يحرك توسلها ساكنًا.

وطالبت عرفة بتوفير حياة كريمة للمطلقات وأبناءهن وخاصة غير العاملات، وذلك بالتنسيق بين الدولة ورجال الأعمال والأوقاف والمؤسسات الحقوقية المهتمة بحقوق المرأة والطفل، وكذلك تشريع قانون صارم يحاكم الأب والأم في حالة التخلي عن أبنائهما وحتى لا تتحول وقائع فردية إلى ظاهرة متكررة.​