10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قالت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، أن هناك ضرورة للقيام بأمر جدي للتعاطي مع كوريا الشمالية، وحث وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل الولايات المتحدة على التعامل بشكل متعقل مع روسيا، وانتقد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش النشاط الاستيطانى الإسرائيلى في الأراضى الفلسطينية، وقال وزير الدفاع الياباني إيتونوري أونودار إن صاروخًا من هذا النوع الذي أطلقته كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، قادر على الوصول إلى جزيرة جوام الأمريكية.

1- سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة: يجب ردع كوريا الشمالية

سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة نيكي هالي في واشنطن في 24 أبريل 2017 (أ ف ب)

قالت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، أن هناك ضرورة للقيام بأمر جدي للتعاطي مع بيونج يانج، غداة التجربة الصاروخية الأخيرة التي أجرتها الدولة المعزولة فوق اليابان، مضيفة: "يجب ردع كوريا الشمالية".

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2- وزير الخارجية الألماني: يجب على أمريكا أن تتعقل في التعامل روسيا

وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل في إربيل بالعراق في 20 أبريل 2017 (أ ف ب)

حث وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل الولايات المتحدة على التعامل بشكل متعقل مع روسيا، وذلك خلال اللقاء الذي عقده جابريل مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون في العاصمة الأمريكية واشنطن.

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3- ترامب: كل الخيارات مطروحة في التعامل مع كوريا الشمالية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن في 20 أبريل 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة في التعامل مع كوريا الشمالية وذلك بعدما أطلقت الأخيرة صاروخاً في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.

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4- أمين عام الأمم المتحدة: المستوطنات الإسرائيلية عقبة أمام حل الدولتين

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش - أرشيفية

انتقد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش النشاط الاستيطانى الإسرائيلى في الأراضى الفلسطينية ووصفه بأنه عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين والسلام مع الفلسطينيين.

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5- رئيس الوزراء العراقي: نهاية "داعش" في العراق "قريبة"

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بغداد في 2 أبريل 2017 (أ ف ب)

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن نهاية تنظيم "داعش" في العراق قريبة، مضيفًا: "نقل أعداد كبيرة من داعش إلى المناطق الحدودية مع العراق أمر غير مقبول".

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6- رئيسة وزراء بريطانيا: سنشارك للمجتمع الدولي للضغط على كوريا الشمالية

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في لندن الثلاثاء 29 أغسطس 2017 (أ ف ب)

تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بالانضمام إلى الشركاء الدوليين للضغط على كوريا الشمالية لوقف التجارب الصاروخية بعد اطلاقها على جزيرة هوكايدو اليابانية.

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7- وزير خارجية الإمارات: نأمل في نجاح جهود مصر بشأن الأزمة السورية

وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان - أرشيفية

أعرب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الامارات عن أمله في أن تسهم جهود مصر وروسيا والمملكة العربية السعودية في إنجاح مفاوضات (أستانا) و(جنيف) بشأن الأزمة السورية خلال الفترة المقبلة.

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8- لافروف: يوجد تطابق في المواقف بين روسيا والإمارات

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في فنلندا في 4 مايو 2017 (أ ف ب)

أكد سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا، تطابق وتوافق المواقف بين روسيا ودولة الإمارات فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب دون هوادة وضرورة قمع أيدولوجيات التطرف والإرهاب، مشيراً إلى أن تم التطرق خلال مباحثاته مع المسئولين بالإمارات إلى بعض المبادرات التي يجري النقاش فيها بمجلس الأمن حيث تطرح روسيا ومصر مقترحات فيما يخص محاربة الأيدلوجية المتطرفة.

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9- وزير الدفاع الياباني: صواريخ كوريا الشمالية أصبحت قادرة على ضرب جوام

وزير الدفاع الياباني إيتونوري أونودار - أرشيفية

قال وزير الدفاع الياباني إيتونوري أونودار إن صاروخًا من هذا النوع الذي أطلقته كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، قادر على الوصول إلى جزيرة جوام الأمريكية.

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10- نتنياهو: نحن هنا لنبقى إلى الأبد

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس في 22 مايو 2017 (أ ف ب)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو :" إنه لن يكون هناك أي إخلاء للمستوطنين بعد اليوم"، مضيفا: "نحن هنا لنبقى إلى الأبد فهذا ميراث آبائنا وهذه أرضنا" - على حد زعمه.

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