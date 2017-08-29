مهارة مُضيف مصري تنقذ راكبًا من الموت على "طائرة الكويت"

كتب - طه عبيد:

نجح رئيس طاقم الضيافة محمد وحيد، في إنقاذ حياة راكب مصري أصيب بأزمة قلبية على متن طائرة مصر للطيران رحلة رقم MS 610، والمتجهة إلى الكويت.

وسارع رئيس طاقم الضيافة بتقديم كل ما يلزم من الإسعافات الأولية للراكب، حيث استخدم جهاز الصدمات الموجود على الطائرة، وعمل إفاقة للقلب 7 مرات، وتوّجت محاولاته بإنقاذ حياة الراكب، وتم إنزاله بسلام في مطار الكويت.

وقام الطيار شريف عزت رئيس شركه مصر للطيران، وكلاوديا يحيى رئيس قطاع الضيافة بالشركة، بتقديم الشكر لـ"وحيد" على حسن تصرف، مشيرين إلى أنه أبدى احترافية عالية في التعامل مع الراكب وإنقاذ حياته.