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مهارة مُضيف مصري تنقذ راكبًا من الموت على "طائرة الكويت"

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مصراوي Masrawy

مهارة مُضيف مصري تنقذ راكبًا من الموت على "طائرة الكويت"

11:19 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

ارشيفية

كتب - طه عبيد:
نجح رئيس طاقم الضيافة محمد وحيد، في إنقاذ حياة راكب مصري أصيب بأزمة قلبية على متن طائرة للطيران رحلة رقم MS 610، والمتجهة إلى الكويت.

وسارع رئيس طاقم الضيافة بتقديم كل ما يلزم من الإسعافات الأولية للراكب، حيث استخدم جهاز الصدمات الموجود على الطائرة، وعمل إفاقة للقلب 7 مرات، وتوّجت محاولاته بإنقاذ حياة الراكب، وتم إنزاله بسلام في مطار الكويت.

وقام الطيار شريف عزت رئيس شركه مصر للطيران، وكلاوديا يحيى رئيس قطاع الضيافة بالشركة، بتقديم الشكر لـ"وحيد" على حسن تصرف، مشيرين إلى أنه أبدى احترافية عالية في التعامل مع الراكب وإنقاذ حياته.

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مصراوي Masrawy

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