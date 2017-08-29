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تركيا تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخ باليستي جديد

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مصراوي Masrawy

تركيا تدين إطلاق صاروخ باليستي جديد

11:06 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

تركيا تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخ باليستي جديد

وزارة الخارجية التركية

أنقرة - (د ب أ): 

أدانت وزارة الخارجية التركية اليوم الثلاثاء، بشدة، إطلاق كوريا الشمالية صاروخ باليستي جديد.

وقالت الخارجية التركية في بيان أوردته وكالة الأناضول الرسمية إن "كوريا الشمالية تواصل تصرفاتها غير المسؤولة عبر انتهاكها الصريح لقرارات مجلس الأمن الدولي متجاهلة التزاماتها الدولية".

وأضافت: "ينبغي على بيونجيانج وقف إطلاق الصواريخ البالستية، وغيرها من الأنشطة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم، أطلقت كوريا الشمالية صاروخا حلق فوق اليابان قبل أن يسقط في المحيط الهادئ، بحسب تأكيدات رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).

وقالت رئاسة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن الصاروخ أطلق بالقرب من العاصمة الكورية الشمالية بيونجيانج وقطع مسافة تزيد على 2700 كيلومتر ووصل إلى أقصى ارتفاع ممكن لنحو 550 كيلومترا.

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