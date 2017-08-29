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تجديد حبس نائبة محافظ الإسكندرية المتهمة بالرشوة 15 يومًا

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مصراوي Masrawy

تجديد حبس نائبة محافظ الإسكندرية المتهمة بالرشوة 15 يومًا

11:01 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

تجديد حبس نائبة محافظ الإسكندرية المتهمة بالرشوة 15 يومًا

نائبة محافظ الإسكندرية

القاهرة - أ ش أ: 

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية، و4 متهمين آخرين، لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا في قضية اتهامهم بتقديم وتقاضي رشوة مالية.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد أصدر قرارا فجر اليوم بحبس نائبة محافظ الإسكندرية، والمتهمين الأربعة، لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي أشرف عليها المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وباشرها فريق من المحققين برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا.

كانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على نائبة محافظ الإسكندرية و5 متهمين آخرين، على خلفية تورط نائبة المحافظ في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح.. حيث تبين من التحريات تقاضيها مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية تعدت قيمتها المليون جنيه من بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبان أقيمت دون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، على نحو أضر بالمال العام بحوالي 10 ملايين جنيه.​

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Asha

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