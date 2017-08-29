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فرنسا: سرقة نبيذ بـ300 ألف دولار بواسطة سراديب تحت الأرض

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مصراوي Masrawy

فرنسا: سرقة نبيذ بـ300 ألف دولار بواسطة سراديب تحت الأرض

11:03 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

فرنسا: سرقة نبيذ بـ300 ألف دولار بواسطة سراديب تحت الأرض

ارشيفية

باريس - (د ب أ): 

استخدم لصوص سراديب تحت شوارع العاصمة الفرنسية باريس من أجل اقتحام قبو وسرقة نبيذ تزيد قيمته عن 250 ألف يورو ( 300 ألف دولار)، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وذكرت إذاعة " فرانس انفو" اليوم نقلا عن مصادر بالشرطة قولها إن اللصوص استولوا على أكثر من 300 زجاجة من النبيذ الفاخر خلال عملية السرقة التي تمت خلال ساعات الليل.

وقال التقرير إن اللصوص تسللوا عبر شبكة من السراديب للوصول الى قبو النبيذ وحطموا حائطا للدخول.

وأضاف التقرير أن إدارة التحقيق الجنائي تولت النظر في القضية.

يذكر أن شبكة السردايب التي يبلغ طولها 300 كيلومتر تحت العاصمة الفرنسية تضم مناجم سابقة وممرات متداخلة وكان يجري استخدام أجزاء منها لدفن موتى المدينة.

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