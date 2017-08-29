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ماكرون: إغلاق محطة "كاتينوم" النووية "قضية حساسة"

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مصراوي Masrawy

ماكرون: إغلاق محطة "كاتينوم" النووية "قضية حساسة"

10:56 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

لوكسمبورج - (د ب أ):
رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الالتزام بإغلاق محتمل لمحطة كاتينوم النووية الواقعة مباشرة على الحدود مع لوكسمبورج وألمانيا.

وفي أعقاب محادثات مع كزافييه بيتل رئيس وزراء لوكسمبورج، قال ماكرون مساء اليوم الثلاثاء:" أعرف أن هذا الموضوع حساس".

كان بيتل صرح في وقت سابق قائلا:" هذا موضوع يقلقنا للغاية".

يذكر أن حكومة لوكسمبورج وحكومتي ولاية زارلاند وراينلاند-بفالتس الألمانيتين تطالب بسرعة إغلاق المحطة النووية الفرنسية.

يذكر أن المحطة التي بدأت العمل في 1986عرضة للأعطال، وقد جدد بيتل عرض بلاده الخاص بالمشاركة في تمويل تفكيك محطة كاتينوم وتمويل مشاريع طاقة بديلة في المنطقة.

واكتفى ماكرون بالقول إنه يؤيد تعزيز التعاون الإقليمي، مشيرا إلى أن الفرنسية تدرك أن عليها الحديث مستقبلا حول موضوع كاتينوم.

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