سوريا: مقتل رئيس مجلس منبج العسكري في معركة الرقة

دمشق - (د ب أ):

قتل رئيس مجلس منبج العسكري التابع لقوات سورية الديمقراطية "قسد" خلال معارك تحرير مدينة الرقة السورية.

وقال العميد طلال سلو الناطق الرسمي باسم قوات سورية الديمقراطية لوكالة الانباء الألمانية إن "عدنان أبو أمجد رئيس مجلس منبج العسكري قتل اليوم الثلاثاء خلال معارك تحرير مدينة الرقة".

ويعتبر أبو أمجد أبرز شخصية عسكرية تقتل خلال معارك تحرير مدينة الرقة التي بدأت بداية شهر يونيو الماضي

يذكر أن المئات من قوات سورية الديمقراطية قتلوا وأصيبوا خلال المعارك مع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".