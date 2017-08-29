وزير قطاع الأعمال: نستطيع تحويل شركات الدولة من خاسرة إلى رابحة

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قال الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، إن خسائر القطاع بلغت 323 مليون جنيه في 2015، مشيرا إلى أن الأرباح في عام 2016 وصلت لـ625 مليون جنيه.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «آخر النهار»، المذاع على قناة «النهار» أن أرباح 9 شركات فقط في 2017 وصلت لـ4 مليارات جنيها، لافتًا إلى أن شركة إسكندرية للحاويات حققت أرباحًا بلغت 2 مليار و100 مليون جنيه في 2017 بدون فرق عملة.

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وتابع الشرقاوي إن عدد الشركات الرابحة بالقطاع ارتفع إلى 73 شركة في 2017 بعد أن كانت 50 شركة فقط، مؤكدًا أنه من المتوقع أن تتخطى أرباح شركات قطاع الأعمال العام الـ10 مليارات جنيه قريبا.

وذكر الشرقاوي أن معيار السن ليس الوحيد في عمليات التغيير بل الأداء والقدرة على العطاء، مضيفا: «أحد رؤساء الشركات قال لى ما اقدرش اشتغل بدون مستشاريني الستة فطلبت منه الرحيل معهم»، متسائلًا: «لماذا نبيع شركات قطاع الأعمال إذا كان بمقدورنا تحويلها من شركات خاسرة إلى رابحة؟».