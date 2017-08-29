«إسكان الغربية» تبيع 11 محلا تجاريا بـ19 مليون جنيه

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كتب – محمد عباس

انتهى المزاد العلنى للإسكان الاستثمارى التابع لمحافظة الغربية اليوم الاثنين ببيع عدد من المحلات التجارية الكائنة بالعمارتين رقمى 11 و12 بمنطقة الاستاد الرياضى في مدينة طنطا.

وترأس لجنة المزاد بقاعة المجلس الشعبى المحلى اللواء فتحى عبدالغنى سكرتير عام مساعد محافظة الغربية، والمهندس فتحى عامر الفقى رئيس مركز ومدينة طنطا، وعضو من هيئة الرقابة الإدارية، فى حضور محمد متولى رئيس حى أول طنطا، وسط تأمين أمنى مكثف.

ووصل إجمالى قيمة المحلات التجارية البالغ عددها 10 محلات إلى 18 مليونا و922 ألفا و300 جنيه، دون حصة فى الأرض، وسيتم توريد المبلغ إلى الموازنة العامة لمحافظة الغربية.

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وشهد المزاد مفاجأة لم تكن متوقعة وصل سعر إحدى المحلات التجارية مساحة 52 مترا، إلى قيمة 2 مليون و750 ألف جنيه، بما يعادل نحو 53 ألف جنيه للمتر الواحد، وبلغ سعر المتر الواحد للمحل البالغ مساحته من 21 إلى 41 مترًا مربعا نحو 65 ألف جنيه، ما حقق ملايين الجنيهات، لخزينة المحافظة بخلاف ثمن 65 وحدة سكنية أخرى.

ويضم مشروع الإسكان الاجتماعي 65 وحدة سكنية و10 محلات بالعمارات الاستثمارية رقمى 12 و11 بمنطقة الاستاد في مدينة طنطا.

وذكر خبير عقاري بأن المزاد من شأنه رفع أسعار العقارات المطروحة من شركات المقاولات الخاصة بمنطقة الاستاد الرياضى وشارع البحر الرئيسى أسوة بمشروع إسكان المحافظة.