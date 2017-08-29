أخبار عاجلة

ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

«إسكان الغربية» تبيع 11 محلا تجاريا بـ19 مليون جنيه

Google+ Print
«إسكان الغربية» تبيع 11 محلا تجاريا بـ19 مليون جنيه «إسكان الغربية» تبيع 11 محلا تجاريا بـ19 مليون جنيه

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب – محمد عباس

انتهى المزاد العلنى للإسكان الاستثمارى التابع لمحافظة الغربية اليوم الاثنين ببيع عدد من المحلات التجارية الكائنة بالعمارتين رقمى 11 و12 بمنطقة الاستاد الرياضى في مدينة طنطا.

وترأس لجنة المزاد بقاعة المجلس الشعبى المحلى اللواء فتحى عبدالغنى سكرتير عام مساعد محافظة الغربية، والمهندس فتحى عامر الفقى رئيس مركز ومدينة طنطا، وعضو من هيئة الرقابة الإدارية، فى حضور محمد متولى رئيس حى أول طنطا، وسط تأمين أمنى مكثف. 

ووصل إجمالى قيمة المحلات التجارية البالغ عددها 10 محلات إلى 18 مليونا و922 ألفا و300 جنيه، دون حصة فى الأرض، وسيتم توريد المبلغ إلى الموازنة العامة لمحافظة الغربية.

شاهد أيضا

وشهد المزاد مفاجأة لم تكن متوقعة وصل سعر إحدى المحلات التجارية مساحة 52 مترا، إلى قيمة 2 مليون و750 ألف جنيه، بما يعادل نحو 53 ألف جنيه للمتر الواحد، وبلغ سعر المتر الواحد للمحل البالغ مساحته من 21 إلى 41 مترًا مربعا نحو 65 ألف جنيه، ما حقق ملايين الجنيهات، لخزينة المحافظة بخلاف ثمن 65 وحدة سكنية أخرى.

ويضم مشروع الإسكان الاجتماعي 65 وحدة سكنية و10 محلات بالعمارات الاستثمارية رقمى 12 و11 بمنطقة الاستاد في مدينة طنطا.

وذكر خبير عقاري بأن المزاد من شأنه رفع العقارات المطروحة من شركات المقاولات الخاصة بمنطقة الاستاد الرياضى وشارع البحر الرئيسى أسوة بمشروع إسكان المحافظة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
منها «بيجو 301» و«هيونداي فيرنا».. أسعار أشهر 11 سيارة في السوق

منها «بيجو 301» و«هيونداي فيرنا».. أسعار أشهر 11 سيارة في السوق

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017

تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 25 أكتوبر

تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 25 أكتوبر

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 25- 10-2017

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 25- 10-2017