«الصناعات الغذائية»: نخسر 9 جنيهات في كل كيلو من اللحوم

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قال الدكتور علاء الدين فهمي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن الشركة أحد أذرع الدولة الرئيسية لضبط الأسواق، وأن الوزارة طورت 482 مجمعًا استهلاكيًا خلال الفترة الماضية.

وأضاف "لطفي" خلال حواره للإعلامية أماني الخياط، في برنامج «بين السطور»، المذاع عبر قناة«أون لايف»: «ندرس تزويد سيارات نقل السلع التموينية بأدوات تكنولوجية لرصد أمكانها وخط سيرها ومتابعتها حتى تفريغ حمولتها».

وتابع أن الشركة تعمل على تطوير جميع المجمعات تكنولوجيا للسيطرة على تداول السلع، وكذلك تطوير العامل من تدريب وتأهيل من خلال دورات الفترة المقبلة، والالتزام بالزي والنظافة الشخصية.

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وأوضح أنه تم تشكيل لجنة مركزية للمشتريات داخل شركات وزارة التموين لتوحيد أسعار الشراء، وقمنا بتثبيت أسعار اللحوم، وسعر كيلو اللحم حاليًا حوالي 60 جنيهًا في منافذ البيع، والشركة تخسر 9 جنيهات في كل كيلو واحد.

