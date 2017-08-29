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«دعم مصر»: الاتفاق مع الحكومة على شراء طن الأرز من الفلاحين بـ 3700 جنيه

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«دعم مصر»: الاتفاق مع الحكومة على شراء طن الأرز من الفلاحين بـ 3700 جنيه «دعم مصر»: الاتفاق مع الحكومة على شراء طن الأرز من الفلاحين بـ 3700 جنيه

التحرير

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عقد المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم ، سلسلة من الاجتماعات مع الدكتور علي المصيلحي وزير والتجارة الداخلية، وبحضور طارق الحسنين رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، حيث انتهى اجتماعهم الْيَوْمَ الثلاثاء، إلى الوصول لاتفاق على التزام بشراء أرز الشعير بسعر لا يقل عن 3700 جنيه، مع تحديد المضارب التابعة لقطاع الأعمال العام التي ستقوم بالشراء.

وأكد السويدي، اليوم الثلاثاء، أن الوصول لهذا الاتفاق يرفع العبء عن الفلاح، ولا يجعله فريسة للتاجر، متابعًا: "كما يجنبنا الأزمة التي حدثت العام الماضي؛ نتيجة لعدم التزام الحكومة بحد أدنى للسعر، ما اضطر الفلاح للبيع بأقل من السعر وتكبد خسائر طائلة".

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ونوه السويدي بأن السعر الذي اتفق عليه مع الحكومة لا يترتب عليه زيادة في سعر المنتج النهائي للمستهلك، منوهًا بأن هذا الاتفاق هدية الائتلاف للفلاح المصري قبل عيد الأضحى المبارك؛ ليطمئن على رزقه وحصاد جهده لهذا الموسم.

وذكر أنه لا تزال هناك مشاورات مع الحكومة بشأن باقي المحاصيل الزراعية، معربًا عن تقديره لتفهم وتعاون وزير التموين.

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التحرير

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