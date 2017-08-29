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مكة: 400 ألف شخص يخالفون أنظمة الحج

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مصراوي Masrawy

مكة: 400 ألف شخص يخالفون أنظمة الحج

10:46 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

مكة: 400 ألف شخص يخالفون أنظمة الحج

اللواء منصور التركي

مكة - (أ ش أ):

أكد المتحدث الرسمي بأسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي، اكتمال الخطط المعدة من قبل الجهات المعنية بشؤون الحجاج لخدمة ما يزيد على مليوني حاج .. مشيرا الى أن هناك جهودا تبذل على مداخل المشاعر المقدسة تستمر إلى اليوم العاشر من شهر ذي الحجة لمنع أي مخالف لأنظمة الحج من الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وانه تم إعادة أكثر من 400 ألف مخالف لأنظمة الحج لعدم حصولهم على تصاريح الحج.

وقال المسئول الأمني السعودي في المؤتمر الصحفي الأول لأعمال الحج للعام الحالي 1438 هـ ، الذي عقد بمقر الأمن العام بمشعر منى بالمملكة السعودية اليوم، أنه في هذا اليوم السابع من ذي الحجة، يكتمل توافد حجاج بيت الله الحرام تمهيداً لقضاء يوم التروية غداً في مشعر منى، ثم التحرك من بعد منتصف ليلة التاسع في رحلة التصعيد إلى عرفات، ثم النفرة إلى مزدلفة والعودة إلى منى يوم عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة وأداء طواف الإفاضة ونحر الهدي وحل إحرامهم.

وأوضح المتحدث الرسمي بأسم وزارة الداخلية السعودية،أن الخطط التي أعدت ستخدم ما يزيد عن مليوني حاج منهم مليون و734 ألف حاج قدموا من خارج المملكة بالإضافة إلى مايقارب 200 ألف حاج من داخل المملكة من مواطنين ومقيمين .

ونوه اللواء التركي، بأن نحو 50% من حجاج بيت الله الحرام قاموا بزيارة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، مشيراً إلى أن جموع الحجيج ستبدأ من بعد صلاة العشاء مساء اليوم بالتحرك إلى مشعر منى وبنسب محددة لقضاء يوم التروية وتستمر عمليات الانتقال من مكة المكرمة إلى مشعر منى طوال الليل ولكن ذروتها تكون من بعد صلاة الفجر.

وقال المسئول الأمني السعودي إن مختلف الجهات قامت بالاستعداد التام لتنفيذ مهامها في المشاعر المقدسة، فيما بدأ في المسجد الحرام تنفيذ الخطط منذ توافد الحجاج على مكة المكرمة وستستمر القوات والجهات المعنية في إدارة تنظيم حركة المشاة والحشود خارج المسجد الحرام وداخله, إلى جانب العديد من المهام التي تضطلع بها الجهات المسؤولة في المملكة السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام خلال أدائهم لهذه المناسك.

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Asha

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