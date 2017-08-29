لافروف: يوجد تطابق في المواقف بين روسيا والإمارات

أبوظبي - (أ ش أ):

أكد سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا، تطابق وتوافق المواقف بين روسيا ودولة الإمارات فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب دون هوادة وضرورة قمع أيدولوجيات التطرف والإرهاب، مشيراً إلى أن تم التطرق خلال مباحثاته مع المسئولين بالإمارات إلى بعض المبادرات التي يجري النقاش فيها بمجلس الأمن حيث تطرح روسيا ومصر مقترحات فيما يخص محاربة الأيدلوجية المتطرفة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي مع سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا في إطار الزيارة التي يقوم بها للدولة.

وأشار لافروف إلى أنه اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن والعراق، بالإضافة إلى ضرورة تحقيق التسوية للقضية الفلسطينية، مؤكداً أن جميع هذه الملفات تشهد تقارباً في المواقف بين دولة الإمارات وروسيا وأن هناك اهتماما بتحقيق المزيد من التنسيق تجاه مجمل هذه القضايا.

وأضاف المسئول الروسي أنه يوجد حرص على التطبيق الكامل للقرار 2254 الذي ينص على خارطة الطريق الواضحة للتسوية السياسية للأزمة وبالتوازي مع ذلك لابد من محاربة جميع الإرهابيين الذين تخندقوا في الأراضي السورية أو جاؤوا إلى هناك من بلدان أخرى، مشيراً إلى أنه لتطبيق هذا القرار يجب على المعارضة في سوريا أن تتصرف بشكل واقعي وأن تبتعد عن لهجة الإنذارات التي صدرت في الفترة الماضية.

وأكد لافروف أن مصير سوريا يحدده السوريون أنفسهم، ولن تقبل شروط مسبقة دون الجلوس على طاولة المفاوضات بين المعارضة والحكومة، ولابد من مناقشة كيفية ترتيب الحياة المستقبلية داخل سوريا، وأوضح أنه عندما تقدمت المملكة العربية السعودية بمبادرة لتوحيد الهيئة العليا للمفاوضات التي تم إنشاؤها في ذلك الوقت في اجتماع عقد في الرياض مع القاهرة وموسكو، دعمنا هذا بشكل قوي وأعتقد أن هذه خطوة حتمية ستساعد على بدء مفاوضات جوهرية حقيقية ذات مغزى حول مستقبل سوريا.. وتابع أنه "لا يوافق على الحديث الدائر حول فشل محاولات توحيد المعارضة السورية".

وقال وزير الخارجية الروسي إنه فيما يخص كوريا الشمالية وإطلاق الصواريخ "نحن متمسكون بجميع القرارات الأممية ونصر على ضرورة أن يحترمها جيراننا في كوريا الشمالية بشكل كامل ومن هذه المنطلقات نناقش الأوضاع في مجلس الأمن وبما في ذلك في الجلسة التي تم اقتراح إجرائها لمناقشة إطلاق الصواريخ التي جرت مؤخرا".