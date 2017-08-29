أمين عام الأمم المتحدة يلتقي عددًا من عائلات الأسرى الفلسطينيين

رام الله - (أ ش أ):

التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرس، مساء اليوم الثلاثاء، في رام الله، عددا من عائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بحضور أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع.

وطالبت عائلات الأسرى، الأمين العام للأمم المتحدة، بضرورة التحرك الجاد والحقيقي، لإنقاذ حياة أكثر من 6500 أسير وأسيرة فلسطينية يقبعون في سجون الاحتلال مما يتعرضون له من انتهاكات كبيرة وخطيرة على أيدي إدارة مصلحة سجون الاحتلال، كالإهمال الطبي، والاعتقال الإداري، واعتقال النساء والأطفال، والنواب، واحتجاز جثامين الشهداء وغيرها، في مخالفة خطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وقالت العائلات إنها تتطلع إلى دور الأمين العام للأم المتحدة للعمل بكل الإمكانات المتاحة وبما يمثل في الوجدان والضمير الإنساني، وبناء على التقاليد والأعراف المتبعة في المؤسسة الدولية، التي يقف على رأسها ودورها المناط بها في حماية السلم والأمن الدوليين، للعمل من أجل وقف الممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى واستهتارها بحياة الإنسان.

وشددت والدة الأسير الطفل شادي فراح، على الأوضاع الاعتقالية الصعبة والظروف النفسية السيئة التي يعانيها الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال، حيث تتواصل الانتهاكات بحق أكثر من 300 طفل قاصر دون سن 18 عاماً، محرومين من حق اللعب والحياة والتعليم والرعاية الصحية ومن أحضان ذويهم.

من جانبه، طالب عيسى قراقع الأمين العام بضرورة عقد جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بخصوص الأسرى الفلسطينيين والانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل السلطات الإسرائيلية ومصلحة سجونها.

كما سلم أمين الأمم المتحدة رسالة جاء فيها "إن شعبنا الفلسطيني الذي تعرض للنكبات المتتالية وسياسات التطهير والقتل والاعتقال بسبب الاحتلال الإسرائيلي، يمد يده لكم ولكل أحرار العالم لرفع الظلم التاريخي عنه، حتى نيل حريته التي تبدأ بحرية أسراه وأسيراته بالخلاص من ظلمة السجن والقهر وتأمين حقوق شعبنا في الحرية والعودة وتقرير المصير، كحق طبيعي لشعب يرزح تحت نير الاحتلال، وآن الأوان أن يحقق استقلاله وتصان كرامته الإنسانية والوطنية كباقي شعوب الأرض".

من ناحيته، قال جوتيرس "إننا نتفهم معاناة المعتقلين الفلسطينيين، وسنعمل مع الجهات المختصة وذات العلاقة لوقف معاناتهم".