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مسلمون بريطانيون يواجهون تهديد بهجمات بالأحماض

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مصراوي Masrawy

مسلمون بريطانيون يواجهون تهديد بهجمات بالأحماض

10:39 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

مسلمون بريطانيون يواجهون تهديد بهجمات بالأحماض

ارشيفية

لندن - (أ ش أ): 

فتحت الشرطة البريطانية تحقيقا بشأن جرائم الكراهية بعد نشر رسائل مجهولة تهدد بهجمات بالأحماض على المسلمين في برادفورد.

وقالت شرطة غرب يوركشاير - وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية - انها تأخذ التهديدات "بجدية بالغة" وزادت دورياتها في ميدان هانوفر، وهي منطقة يغلب على سكانها المسلمون في المدينة حيث تلقى شخصان على الاقل رسائل تهديد الاسبوع الماضى.

وأوردت الصحيفة البريطانية عددا من الرسائل حصلت عليها تشتمل على صورة سيف وشعار "أقتلوا المسلمين الحثالة" وأعقب ذلك تهديد للمنتقبات يقول " نحن الآن على وشك القيام بإلقاء مواد حارقة على أي شخص يرتدي الأقنعة السوداء المضحكة".

وقالت متحدثة باسم شرطة غرب يوركشاير "إن تحقيقا شاملا بدأ والضباط يعملون مع المجتمع المحلى والشركاء لتحديد ومقاضاة المسئولين عن هذه الجريمة التى وصفتها بالخسيسة، وأضافت "أننا نتفهم آثار جرائم الكراهية وحوادث الكراهية على مجتمعاتنا وعلى الافراد ولن يتم التساهل مع جرائم من هذا النوع".

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