رئيس جامعة المنوفية ينفي تأجيل العام الجامعي الجديد لمدة أسبوع

شبين الكوم - أ ش أ:

نفى رئيس جامعة المنوفية الدكتور معوض الخولي، ما تناولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن تأجيل العام الجامعي الجديد لمدة أسبوع تزامنا مع تأجيل إنطلاق أسبوع شباب الجامعات الذي تستضيفه الجامعة في 14 سبتمبر المقبل، مؤكدًا أن الخبر ليس له أساس من الصحة.

وقال رئيس الجامعة -في تصريح اليوم الثلاثاء- إن الدراسة في العام الجامعي الجديد ستبدأ في 16 سبتمبر المقبل ومن المقرر تخصيص الأسبوع الأول من الدراسة في إستقبال الطلبة والطالبات الجدد وإنهاء إجراءات القيد والكشف الطبي للمستجدين وبدء الدراسة، وإن الجامعة أنهت كافة استعداداتها لاستقبال العام الجامعي الجديد حيث تمت صيانة قاعات المحاضرات والمعامل وتعليق جداول المحاضرات بمداخل الكليات.

وأضاف أن أسبوع شباب الجامعات سينطلق الخميس 14 سبتمبر بدلاً من 9 سبتمبر بحفل افتتاح كبير يسبقه كرنفال بشوارع شبين بمشاركة وفود جميع الجامعات المشاركة.​​