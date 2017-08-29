الحكم على 23 شرطيًا متهمين بالتعدي على مدير أمن المنيا الأسبق إلى 4 سبتمبر

المنيا - ريمون الراوي:

قررت محكمة جنايات المنيا، مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسين فاضل رئيس الدائرة الخامسة، حجز النطق بالحكم على 23 شرطيًا إلى جلسة الرابع من دور سبتمبر المقبل.

وقال مصدر قضائي إن المحكمة استمعت اليوم على مدار 8 ساعات متواصلة إلى أقوال الدفاع عن المتهمين من أمناء وأفراد الشرطة المتهمين بالتعدي على مدير أمن المنيا الأسبق اللواء عبد العزيز قورة، ومساعده اللواء محمد فايق موسى، إلى جانب تخريب منشأة عسكرية والتحريض على التجمهر وإثارة الشغب في أغسطس من عام 2013.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة في شهر ديسمبر من العام الماضي، وشمل أمر الإحالة أن المتهمين تجمهروا واتفقوا فيما بينهم على التعدي والتحريض على العنف ضد قيادات أمنية، تنتمي إلى وزارة الداخلية، والدعوة إلى تخريب منشآت عامة وعسكرية.​