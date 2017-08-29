إحالة 5 مسؤولين بالغربية إلى نيابة الأموال العامة
إحالة 5 مسؤولين بالغربية إلى نيابة الأموال العامة
10:38 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017
محافظة الغربية
الغربية - مروة شاهين:
أحالت مباحث المرافق في محافظة الغربية، برئاسة الرائد تامر كمال رئيس المباحث، اليوم الثلاثاء، 5 مسؤولين بهيئة السكك الحديدية ومركز ومدينة طنطا، لنيابة الأموال العامة؛ لتسهيلهم الاستيلاء على أراضي دولة بنطاق المحافظة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بالصور.. بدء مزاد علني على 65 وحدة سكنية و10 محلات تجارية بطنطا
-
وزير التنمية المحلية: "الفساد انتهى.. ومحدش يخاف في عصر السيسي"
-
برلماني سكندري: ارتفاع سعر أراضي الدولة على محور المحمودية لـ40 مليار
-
بالصور- إزالة التعديات على 500 فدان على طريق مطار برج العرب
إعلان
إعلان