إحالة 5 مسؤولين بالغربية إلى نيابة الأموال العامة

الغربية - مروة شاهين:

أحالت مباحث المرافق في محافظة الغربية، برئاسة الرائد تامر كمال رئيس المباحث، اليوم الثلاثاء، 5 مسؤولين بهيئة السكك الحديدية ومركز ومدينة طنطا، لنيابة الأموال العامة؛ لتسهيلهم الاستيلاء على أراضي دولة بنطاق المحافظة.