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إحالة 5 مسؤولين بالغربية إلى نيابة الأموال العامة

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مصراوي Masrawy

إحالة 5 مسؤولين بالغربية إلى نيابة الأموال العامة

10:38 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

إحالة 5 مسؤولين بالغربية إلى نيابة الأموال العامة

محافظة الغربية

الغربية - مروة شاهين:

أحالت مباحث المرافق في محافظة الغربية، برئاسة الرائد تامر كمال رئيس المباحث، اليوم الثلاثاء، 5 مسؤولين بهيئة السكك الحديدية ومركز ومدينة طنطا، لنيابة الأموال العامة؛ لتسهيلهم الاستيلاء على أراضي دولة بنطاق المحافظة.

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مصراوي Masrawy

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