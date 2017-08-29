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الأهلي يدرس توجيه إنذار لوزير الرياضة

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الأهلي يدرس توجيه إنذار لوزير الرياضة الأهلي يدرس توجيه إنذار لوزير الرياضة

التحرير

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يدرس مسؤلو النادي الأهلي، توجيه إنذارًا رسميًا لخالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، بسبب الامتناع عن تنفيذ أحكام القانون في اعتماد إجراءات الجمعية العمومية الأخيرة للنادي الخاصة بالتصويت على لائحة النظام الأساسي.

ويستند مسؤلو القلعة الحمراء في موقفهم على أن الوزير خالف أحكام قانون الرياضة الجديد الذي حدد سلطات اللجنة الأولمبية المصرية على الهيئات الرياضية في المادة الرابعة منه فقصرها فقط على ثلاث نقاط:

الأولى هي وضع اللائحة الاسترشادية.

الثانية هي تحديد نصاب انعقاد الإجتماع الخاص بإقرار اللائحة.

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والثالثة هي إقرار لائحة النادي في ذاتها وهل تتوافق مع الميثاق الأولمبي.

بينما ألزمت المادة السابعة من قانون الرياضة، وزير الرياضة بإصدار القرارات المنظمة لتنفيذ القانون خلال ثلاثة أشهر، وهو ما لم يفعله الوزير وبالتالي لا يكون للجنة الأولمبية أي اختصاص في إقرار أو رفض الإجتماع أو الجمعية إلا من حيث النصاب للانعقاد وأيضًا إذا تعارضت اللائحة مع الميثاق الأولمبي، وبذلك لا يكون للجنة الأولمبية أي حق في الاعتراض على قيام النادي الأهلي بتنظيم التصويت على يومين وهو الاختصاص المنعقد للجهة الإدارية المتمثلة في مديرية الشباب والرياضة.

الجدير بالذكر أن نص المادة السابعة لا يجيز للوزير تفويض اللجنة أو غيرها في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنظيم وأمام امتناعه عن تنفيذ أحكام القانون باعتماد إجراءات الجمعية الخاصة يكون مرتكبًا لجريمة تعطيل العمل بالقانون المنصوص عليها بالمادة 123 من قانون العقوبات.

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التحرير

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