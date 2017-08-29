رئيس نادي أسوان يخصص قيمة بيع رزاق سيسيه لمستحقات اللاعبين

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صرح الدكتور حسن عبدالقادر، رئيس نادي أسوان الرياضي، أنه من المقرر تسلم الشيك الخاص بلاعب فريق كرة القدم بالنادى الإيفوارى رزاق سيسيه المنتقل حديثًا إلى نادى الزمالك، غدًا الأربعاء، حسب نص الاتفاق مع المستشار مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض.

وقال عبدالقادر، في تصريحات صحفية، إن قيمة الصفقة تصل إلى مليوني ونصف المليون جنيه، لافتا إلى تخصيص قيمة بيع اللاعب للصرف منها على سداد مستحقات اللاعبين المتوقفة.

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وكان ناديا أسوان والزمالك أنهيا منذ عدة أسابيع صفقة انتقال لاعب فريق النادى رزاق سيسيه إلى القلعة البيضاء بحضور الدكتور حسن عبدالقادر رئيس نادى أسوان، ومرتضى منصور رئيس نادى الزمالك.