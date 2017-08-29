ثقافة الوادي الجديد: برنامج فني متكامل خلال أيام العيد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الثقافة الجماهيرية في محافظة الوادي الجديد عن برنامج كامل للعروض الفنية والثقافية خلال أيام العيد بمراكز الخارجة والداخلة والفرافرة.

وأوضح صلاح حسان، مدير عام الثقافة بالوادي الجديد، أن البرنامج يشمل عروضًا لفرق الفنون الشعبية وأمسيات شعرية ومسابقات ثقافية، ستقام بعدد من مراكز الشباب في المراكز المذكورة، على أن يبدأ البرنامج ثاني أيام العيد ويستمر إلى رابع أيامه.​