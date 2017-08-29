أخبار عاجلة

ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

شاهد.. هروب ركاب قطار عقب اشتعال النار فيه (فيديو)

Google+ Print
شاهد.. هروب ركاب قطار عقب اشتعال النار فيه (فيديو) شاهد.. هروب ركاب قطار عقب اشتعال النار فيه (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع زعموا أنه لحريق شب بجرار قطار «المنصورة - القاهرة»، مساء اليوم الثلاثاء، أمام محطة قطار قرية أبو الشقوق، التابعة لمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

وقال العميد أحمد الشوادفي، مدير إدارة الحماية المدنية، في بيان له، إن الأهالي أبلغوا عن نشوب حريق بجرار قطار «المنصورة - القاهرة» أمام محطة قطار قرية أبو الشقوق، التابعة لمركز كفر صقر. 
وأضاف، أنه تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث، مشيرًا إلى أنه تم فصل الجرار عن القطار، والسيطرة على النيران دون وقوع أي إصابات.

شاهد أيضا

وذكر شهود عيان أن ركاب القطار فروا إلى محطة القرية بعد اندلاع الحريق بالجرار خوفا على حياتهم من وقوع كارثة.

وعادت حركة القطارات بخط «القاهرة – المنصورة» إلى طبيعتها مرةً أخرى؛ بعد ساعة من توقفها، فيما تباشر أجهزة معمل الأدلة الجنائية جهودها لتحديد سبب الحريق، والذي وقع بنطاق منطقة وسط الدلتا للسكك الحديدية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300