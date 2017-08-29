شاهد.. هروب ركاب قطار عقب اشتعال النار فيه (فيديو)

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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعموا أنه لحريق شب بجرار قطار «المنصورة - القاهرة»، مساء اليوم الثلاثاء، أمام محطة قطار قرية أبو الشقوق، التابعة لمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

وقال العميد أحمد الشوادفي، مدير إدارة الحماية المدنية، في بيان له، إن الأهالي أبلغوا عن نشوب حريق بجرار قطار «المنصورة - القاهرة» أمام محطة قطار قرية أبو الشقوق، التابعة لمركز كفر صقر.

وأضاف، أنه تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث، مشيرًا إلى أنه تم فصل الجرار عن القطار، والسيطرة على النيران دون وقوع أي إصابات.

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وذكر شهود عيان أن ركاب القطار فروا إلى محطة القرية بعد اندلاع الحريق بالجرار خوفا على حياتهم من وقوع كارثة.

وعادت حركة القطارات بخط «القاهرة – المنصورة» إلى طبيعتها مرةً أخرى؛ بعد ساعة من توقفها، فيما تباشر أجهزة معمل الأدلة الجنائية جهودها لتحديد سبب الحريق، والذي وقع بنطاق منطقة وسط الدلتا للسكك الحديدية.