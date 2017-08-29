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عماد جاد عن خفض المعونة الأمريكية: قرار مصر مستقل (فيديو)

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عماد جاد عن خفض المعونة الأمريكية: قرار مصر مستقل (فيديو) عماد جاد عن خفض المعونة الأمريكية: قرار مصر مستقل (فيديو)

التحرير

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قال عماد جاد، عضو مجلس النواب إن المعونات إحدى وسائل تنفيذ السياسة الخارجية الخاصة بالدول المانحة، مضيفًا: «المعونات التي تقدم لنا مش عشان سواد عيونا أو حبًا فينا».

وأضاف جاد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»: « تقدم معونات لإفريقيا لتكوين علاقات خاصة مع هذه البلدان ولتبني مواقفنا، فالمفروض ما نفرحش بالمعونات، فهي تعني ضغوطًا ومطالب محددة، فكلما زادت المعونات قلت استقلالية القرار الوطني».

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 وعلق على منع الولايات المتحدة الأمريكية لجزء من المعونات الاقتصادية المقرر لمصر، بقوله: «هذا يعني أن مصر تتحرك نحو استقلالية القرار في السياسة الخارجية».

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التحرير

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