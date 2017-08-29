أخبار عاجلة

ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

وزير خارجية إيطاليا: مصر لا غنى عنها.. وسألتقي شكري في سبتمبر

Google+ Print
وزير خارجية إيطاليا: مصر لا غنى عنها.. وسألتقي شكري في سبتمبر وزير خارجية إيطاليا: مصر لا غنى عنها.. وسألتقي شكري في سبتمبر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنجيلينو ألفانو، إن طرف لا غنى عنه في حل الأزمة الليبية، ولهذا سأُجري لقاءً مع وزير الخارجية سامح شكري، منتصف سبتمبر المقبل.

وأكد ألفانو في تصريحات صحفية، أن مصر "دولة لا غنى عنها" في الملف الليبي، مضيفًا أنه خلال الاجتماع الذي سيُعقد في العاصمة البريطانية لندن، حول ليبيا، الشهر المقبل، سيجدد التأكيد على ضرورة توحيد جهود الأمم المتحدة، لا سيما تلك التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة.

شاهد أيضا

وقال ألفانو: "واثق من أن إعادة السفير كانتيني إلى القاهرة ستسهم بتكثيف الحوار مع مصر".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة