وزير خارجية إيطاليا: مصر لا غنى عنها.. وسألتقي شكري في سبتمبر

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قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنجيلينو ألفانو، إن مصر طرف لا غنى عنه في حل الأزمة الليبية، ولهذا سأُجري لقاءً مع وزير الخارجية سامح شكري، منتصف سبتمبر المقبل.

وأكد ألفانو في تصريحات صحفية، أن مصر "دولة لا غنى عنها" في الملف الليبي، مضيفًا أنه خلال الاجتماع الذي سيُعقد في العاصمة البريطانية لندن، حول ليبيا، الشهر المقبل، سيجدد التأكيد على ضرورة توحيد جهود الأمم المتحدة، لا سيما تلك التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة.

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وقال ألفانو: "واثق من أن إعادة السفير كانتيني إلى القاهرة ستسهم بتكثيف الحوار مع مصر".