حركة قطارات «القاهرة – المنصورة» تعود لطبيعتها بعد السيطرة على حريق جرار

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

عادت منذ قليل، حركة القطارات بخط "القاهرة – المنصورة" إلى طبيعتها مرةً أخرى؛ بعد ساعة من توقفها؛ لنشوب حريق في جرار قطار بقرية "أبو الشقوق" التابعة لدائرة مركز كفر صقر في الشرقية.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق بجرار قطار "المنصورة - القاهرة"، أمام محطة قطارات قرية "أبو الشقوق" بكفر صقر.

شاهد أيضا

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية، بـ3 سيارات إطفاء، وتم فصل الجرار عن القطار والسيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات، فيما تباشر أجهزة معمل الأدلة الجنائية، جهودها لتحديد سبب الحريق، والذي وقع بنطاق منطقة وسط الدلتا للسكك الحديدة.