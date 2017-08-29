أخبار عاجلة

ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

نائب الرئيس السوداني يتابع الأوضاع السياسية والأمنية في دارفور

Google+ Print

مصراوي Masrawy

نائب الرئيس السوداني يتابع الأوضاع السياسية والأمنية في دارفور

09:56 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

نائب الرئيس السوداني يتابع الأوضاع السياسية والأمنية في دارفور

نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن

الخرطوم - (أ ش أ):

اطّلع نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن على مجمل الأوضاع السياسية والأمنية بولاية غرب دارفور، في إطار عملية جمع السلاح بولايات إقليم دارفور.

وأكد والي غرب دارفور فضل المولي الهجا - في تصريح صحفي عقب لقائه نائب الرئيس بالقصر الجمهوري بالخرطوم اليوم /الثلاثاء/ - استقرار الأوضاع الأمنية، ومضي ولايته قدمًا في إكمال عملية جمع السلاح بكافة المحليات.

وأوضح الوالي أن حملة جمع السلاح بالولاية بدأت بسلاح القوات النظامية والقوات المساندة لها كوثبة أولي، تلاها جمع سلاح قيادات الإدارة الأهلية ثم الدفاع الشعبي، مشيرًا إلى أنه سيعقب ذلك جمعه من الأفراد والقبائل، منوها بالتجاوب الكبير الذي تجده الحملة من كافة فئات المجتمع، والانخفاض الكبير في معدلات الجريمة بالولاية، خاصة التي يستخدم فيها السلاح الناري.

وفي سياق متصل، دشن والي ولاية شمال دارفور عبد الواحد يوسف، بمقر منسقية الدفاع الشعبي بالولاية اليوم، حملة جمع السلاح، تنفيذًا لقرارات رئاسة الجمهورية الصادرة في هذا الشأن.

وقال الوالي إن عملية جمع السلاح تمثل قضية أساسية وأولوية قصوى للدولة، ليس على مستوى ولايات دارفور فحسب، بل كل ولايات السودان، معتبرًا انتشار السلاح أكبر مهدد للأمن والسلام.

وأضاف أن أسباب حمل السلاح قد انتفت تمامًا، خاصةً بعد اتساع الرقعة الأمنية بسبب انتهاء التمرد وهزيمته وطرده إلى خارج البلاد، مؤكدًا جدية في نزع السلاح وعدم المجاملة في ذلك على الإطلاق خاصةً فيما يتعلق بالحصانات.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مدير الوكالة الأمريكية للتنمية يتابع الأوضاع في "شمال دارفور"

    أخبار

  • صورة وخبر: السراج في أول زيارة رسمية للسودان

    أخبار

  • السودان: ارتفاع ملحوظ في مناسيب النيل

    أخبار

  • البشير: السودان يتعاطف مع الشعب الليبي

    أخبار

إعلان

08efcb29b2.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة