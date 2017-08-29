التحالف الدولي ضد "داعش": قواتنا تشتبك مع مقاتلين تدعمهم تركيا شمالي سوريا

دمشق - (أ ش أ):

أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، أن قواته اشتبكت مع مقاتلين تدعمهم تركيا قرب مدينة منبج شمالي سوريا.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" بالعربية مساء اليوم الثلاثاء، عن المتحدث باسم التحالف العقيد ريان ديلون، قوله "قواتنا تعرضت لإطلاق النار وردت بإطلاق النار ثم تحركت إلى موقع آمن"، وأضاف أن التحالف طلب من تركيا أن تبلغ المقاتلين الذين تدعمهم بأن إطلاق النار على قوات التحالف "ليس مقبولا".

وتزامن إطلاق النار مع قيام قوات التحالف بدوريات قرب مناطق خاضعة للفصائل الموالية لأنقرة.

وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم، أكد أن تركيا دولة متآمرة على سوريا منذ اندلاع الأزمة قبل ست سنوات، ولن تتوانى عن اتخاذ أي إجراء يضر بسوريا والمواطن السوري.