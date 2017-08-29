أخبار عاجلة

ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

التحالف الدولي ضد "داعش": قواتنا تشتبك مع مقاتلين تدعمهم تركيا شمالي سوريا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

التحالف الدولي ضد "داعش": قواتنا تشتبك مع مقاتلين تدعمهم تركيا شمالي سوريا

09:51 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

قوات التحالف الدولي - ارشيفية

دمشق - (أ ش أ):

أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، أن قواته اشتبكت مع مقاتلين تدعمهم تركيا قرب مدينة منبج شمالي سوريا.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" بالعربية مساء اليوم الثلاثاء، عن المتحدث باسم التحالف العقيد ريان ديلون، قوله "قواتنا تعرضت لإطلاق النار وردت بإطلاق النار ثم تحركت إلى موقع آمن"، وأضاف أن التحالف طلب من تركيا أن تبلغ المقاتلين الذين تدعمهم بأن إطلاق النار على قوات التحالف "ليس مقبولا".

وتزامن إطلاق النار مع قيام قوات التحالف بدوريات قرب مناطق خاضعة للفصائل الموالية لأنقرة.

وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم، أكد أن تركيا دولة متآمرة على سوريا منذ اندلاع الأزمة قبل ست سنوات، ولن تتوانى عن اتخاذ أي إجراء يضر بسوريا والمواطن السوري.

هذا المحتوى من

a317b2c675.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تقرير أممي: "داعش" مازالت نشطة في جنوب سرت

    أخبار

  • العراق: خطة متكاملة لفتح طرق وإزالة الألغام بعد تحرير "نينوى"

    أخبار

  • القوات العراقية تسيطر على سلسلة جبلية في تلعفر

    أخبار

  • مقتل قائد عسكري بارز بالجيش السوري جنوبي الرقة

    أخبار

إعلان

97b06f1f44.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته