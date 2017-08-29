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وزير خارجية الإمارات: نأمل في نجاح جهود مصر بشأن الأزمة السورية

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مصراوي Masrawy

وزير خارجية الإمارات: نأمل في نجاح جهود بشأن الأزمة السورية

09:50 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

وزير خارجية الإمارات: نأمل في نجاح جهود مصر بشأن الأزمة السورية

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان

أبوظبي - (أ ش أ):

أعرب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الامارات عن أمله في أن تسهم جهود مصر وروسيا والمملكة العربية في إنجاح مفاوضات (أستانا) و(جنيف) بشأن الأزمة السورية خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده اليوم وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي مع سيرجي لافروف وزير خارجية جمهورية الاتحادية وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها للدولة.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي أنه لكي لا تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه في سوريا فإن الحل يتضمن جزئين الأول حل سياسي في سوريا والآخر يتمثل في خروج أطراف تحاول أن تقلل من هيبة وسيادة الدولة السورية .. وقال "هنا أتحدث بصراحة وبوضوح عن كل من إيران وتركيا".

وقال الوزير الإماراتي انه " إذا استمرت إيران وتركيا بالأسلوب نفسه و النظرة التاريخية أو الاستعمارية أو التنافسية بينهما في شؤون وقضايا عربية سنستمر في هذا الوضع سواء الآن في سوريا أو في دول أخرى بعد ذلك .. مشيرا الى أن العلاقات بين دولة الإمارات وروسيا اتسمت بالكثير من التطور حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 2.1 مليار دولار العام الماضي".

وتوقع وزير الخارجية الإماراتي " أن يشهد العام الجاري تزايدا في حجم التعاون المشترك مع جمهورية روسيا الاتحادية خاصة مع تزايد أعداد السياح الروس إلى الإمارات.. مشيرا إلى أنه " خلال العام الماضي زار دولة الإمارات 350 ألف روسي كما يوجد 16 ألف مقيم روسي في دولة الإمارات حريصين على توفير التسهيلات الممكنة كافة لإقامتهم".

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