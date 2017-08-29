جيش جنوب السودان عن مقتل مواطن أمريكي: لم يكن هناك ما يشير إلى أنه صحفي

جوبا - (أ ش أ):

أعلن جيش جنوب السودان اليوم /الثلاثاء/ أنه لم يكن هناك ما يشير إلى أن المواطن الأمريكي الذي قُتل خلال عطلة نهاية الأسبوع كان صحفيًا، متهمًا إياه بأنه دخل البلاد مع القوات المتمردة.

وقال المتحدث باسم جيش جنوب السودان لول روي كوانج - حسبما نقل راديو (صوت أمريكا) الإخباري: "أي شخص يأتي لمهاجمتنا مع القوات المعادية سيلقى حتفه"، محذرًا من أن دخول أي صحفي للدولة الواقعة شرقي إفريقيا التي مزقتها الحرب الأهلية بطريقة غير قانونية لن تتم حمايته.

يُشار إلى أن كريستوفر آلان - البالغ من العمر 28 عاما - صحفي مستقل قُتل السبت الماضي خلال معارك بين القوات الحكومية والمتمردين بالقرب من الحدود الأوغندية، وتم تسليم جثته إلى السفارة الأمريكية بجوبا اليوم.

وقال المتحدث باسم المعارضة ويليام جاتجياث دينج إن الجنود الحكوميين استهدفوا آلان عندما شاهدوه يلتقط صورًا خلال المعارك الدائرة، مضيفًا أن آلان كان يرتدي سترة كبيرة مكتوب عليها كلمة (صحافة).

وبحسب الأمم المتحدة، فإن آلان يعد الصحفي العاشر وأول صحفي دولي يلقى حتفه في جنوب السودان منذ عام 2012، كما تعد جنوب السودان أحد أكثر الأماكن في العالم خطورة على الصحفيين، وفقا للمنظمات المعنية بحرية الصحافة.