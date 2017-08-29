رويترز: اندلاع حريق بمصفاة نفط سعودية
رويترز: اندلاع حريق بمصفاة نفط سعودية
09:46 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017
ارشيفية
(مصراوي):
قالت مصادر بقطاع النفط السعودي، الثلاثاء، إن شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير (ياسرف) السعودية شهدت حريقا بإحدى وحدات مصفاتها النفطية البالغة طاقتها 400 ألف برميل يوميا في ينبع.
وقال أحد المصادر إن الحريق كان محدودا ولم يؤثر على العمليات.
وقالت مصادر أخرى إن الحريق اندلع مطلع الأسبوع.
وقالت "رويترز" إنها لم تصل حتى الآن لتفاصيل بشأن أي الوحدات التي اندلع بها الحريق.
ولم تدل ياسرف، المملوكة بنسبة 62.5 % لأرامكو، بتعليق حتى الآن. وتملك سينوبك الصينية الحصة الباقية.
وتنتج المصفاة، التي تقع على ساحل البحر الأحمر، البنزين والديزل منخفض الكبريت ومنتجات أخرى.
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