تقرير أممي: "داعش" مازالت نشطة في جنوب سرت

طرابلس - (أ ش أ):

قال المبعوث الأممي لدى ليبيا،إن تنظيم "داعش" لم يعد يسيطر على أراضٍ في ليبيا منذ تحرير سرت في ديسمبر الماضي، لكنه أكد أن التنظيم مازال نشطًا داخل البلاد.

وأوضح التقرير الذي حصلت "بوابة الوسط" على نسخة منه أن عناصر التنظيم كانت نشطة في منطقة الصحراء وجنوب سرت وجنوبها الغربي، وتوجد خلايا نائمة في أجزاء أخرى من البلد.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير نفذ تنظيم "داعش" ما لا يقل عن ست هجمات معظمها ضد قوات "البنيان المرصوص"، التي تسيطر علي الأمن في سرت.

وشملت تلك الهجمات هجومًا وقع في 14 مايو الماضي إذ استولى فيه عناصر التنظيم على ثلاث شاحنات لنقل الوقود على الطريق المؤدية إلى الجفرة، غير أن التنظيم تكبد خسائر بما في ذلك مقتل أحد قادته في 23 أبريل الماضي على يد الجيش الوطني.