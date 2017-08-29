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العراق: خطة متكاملة لفتح طرق وإزالة الألغام بعد تحرير "نينوى"

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مصراوي Masrawy

العراق: خطة متكاملة لفتح طرق وإزالة الألغام بعد تحرير "نينوى"

09:40 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

ارشيفية

بغداد - (أ ش أ):

وضعت مديرية محافظة نينوى العراقية خطة متكاملة لفتح الطرق وإزالة الألغام والمقذوفات الحربية بعد تحريرها من تنظيم (داعش) الإرهابي.

وذكرت قناة (العراقية) مساء اليوم الثلاثاء، أن المديرية عقدت اجتماعها الأول في مبنى قضاء تلعفر بعد تحريره من داعش، مشيرة إلى أن الاجتماع وضع خطة متكاملة لفتح الطرق وإزالة الألغام.

يأتي ذلك في الوقت الذي اقتحمت فيه القوات العراقية المشتركة ناحية العياضية - آخر معاقل تنظيم (داعش) الإرهابي في محافظة نينوى شمالي العراق - فيما فرضت دفاعات التنظيم سيطرتها على المبنى الحكومي للناحية التي من المتوقع أن يُعلن عن تحريرها قريبًا.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد هنأ الشعب العراقي بالانتصار الكبير في قضاء تلعفر غربي محافظة نينوى، مؤكدًا أنه سيتم القضاء على تنظيم (داعش) قريبًا.

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