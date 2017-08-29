كواليس صفقة صُلح لم تتم في واقعة تعدي رجل أعمال على لواء وأسرته بالقاهرة الجديدة

كتب - فتحي سليمان:

"لا تصالح ولا تسامح في العرض والشرف من ابن بلد".. بهذه الجملة أنهى مدحت الدولتلي، لواء بالمعاش الحديث المُثار حول وجود صفقة للتصالح مع رجل الأعمال إبراهيم سليمان المتهم بالاعتداء عليه وأسرته بمنطقة حي النرجس بالقاهرة الجديدة، الاثنين الماضي.

وكشف اللواء مدحت في تصريحات لمصراوي، كواليس الصفقة التي بدأت بعرض تلقاه عن طريق وسطاء تدخلوا لحل الأزمة بينه ورجل الأعمال قبل إلقاء القبض عليه قائلاً إنه قبل العرض في بدايته بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لاستدراج المتهم وضبطه، مشيرًا إلى أنه لم يطلب أية أموال لنفسه بل أشار للوسطاء بأنه سيحصل على 5 ملايين جنيه سيتبرع بها لصندوق "تحيا مصر".

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي المقدم عمرو الوكيل، رئيس مباحث قسم التجمع الخامس، بلاغًا من اللواء مدحت الدولتلي، بالتعدي عليه وابنه وهتك عرض زوجتيهما من قبل رجل أعمال شهير وبعض الـ"بودي جاردات" على مرأى ومسمع من الجيران وشهود العيان؛ إثر مشادة كلامية وقعت بين زوجة رجل الأعمال واللواء على خلفية سيرها بسرعة جنونية بسيارتها أمام فيلته ما عرض حفيدته للخطر.

وألقت الشرطة القبض على 20 متهمًا، وباشرت نيابة القاهرة الجديدة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهمين، وعرض المجني عليهم على مصلحة الطب الشرعي لبيان سبب إصاباتهم.

وقال اللواء الدولتلي، إن تفاصيل صفقة التصالح كانت تقضي بدفع 5 ملايين جنيه وإقامة سرادق يقدم فيه رجل الأعمال الكفن والاعتذار له ولأسرته أمام مرآي ومسمع من جميع الشهود والجيران وأهالي المنطقة، وذبح عجل وتقديمه للفقراء.

وتابع: "لا تصالح ولا تسامح لمن هتك العرض وتعدى على النساء وعلى ابني الشاب، واستعان بعشرات البلطجية وعليَّ شخصيا وأنا عمري ٧٠ عامًا"، مؤكدا أن "أي راجل بجد وابن بلد لا يقبل التصالح في هذه الظروف، وأنا ضابط اتربيت على الشرف والكرامة".

وكشفت التحريات أن اللواء كان يلهو مع حفيدته أمام فيلته، في الوقت الذى كانت تقود فيه زوجة رجل الأعمال سيارتها بسرعة جنونية، فحدثت مشادة بينهما إثر مطالبته إياها بعدم السير بهذه السرعة وقوله لها امشي بالراحة يا… لوجود أطفال بالشارع، وحين لم تستجب له، تصاعدت المشادة، وتوعدته بالانتقام، وأحضرت زوجها ونحو 10 عمال ممن يعملون في الفيلا التي يمتلكها بنفس الشارع".

وأشارت إلى أن "مشاجرة نشبت بعد ذلك بين الطرفين، تعدى خلالها العمال وذوو رجل الأعمال على أسرة اللواء، وحطموا بعض أبواب وشبابيك فيلته، وأصابوا ابنه، كاشفًا أن كاميرات المراقبة الخاصة بفيلا مجاورة يمتلكها مهندس مقيم بأمريكا أظهرت بعض الاشتباكات التي وقعت بالشارع، كما تم تسجيل بعض روايات شهود العيان وتقديمهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة".