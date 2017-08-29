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"إسعاف دمياط" يعلن حالة الطوارئ استعدادًا لعيد الأضحى

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مصراوي Masrawy

"إسعاف دمياط" يعلن حالة الطوارئ استعدادًا لعيد الأضحى

09:53 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

إسعاف دمياط

دمياط - محمد إبراهيم:

أعلن الدكتور محمد طنطاوي، مدير عام الإسعاف بدمياط، رفع حالة الطوارئ عبر إجراءات عدة، استعدادًا للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وذلك بتكثيف تواجد سيارات الإسعاف المزودة بفرق دعم طبي في جميع الأماكن الحيوية، والتي تبدأ من الساحات المقرر إقامة صلاة العيد بها، والمتنزهات والميادين الهامة وطرق السفر.

وانتهت إدارة هيئة الإسعاف بدمياط من وضع خطة متكاملة لتأمين الطرق السريعة، تشمل مداخل ومخارج المحافظة والشواطئ بمدينتي رأس البر و دمياط الجديدة والمتنزهات والطرق المؤدية إليها.

أكد مدير عام الإسعاف أيضًا انعقاد غرفة عمليات مركزية لمتابعة الخدمات الطبية والبلاغات الصحية، وأوضح أنه تقرر تنشيط الخدمات الإسعافية بمدينتي رأس البر ودمياط الجديدة، ووقف الإجازات والراحات للعاملين بالإسعاف أثناء الطوارئ، ومراجعة المستلزمات الطبية وأدوية الطوارئ، ومراجعة صيانة السيارات وجاهزيتها، ومراجعة أجهزة الاتصالات، والشبكة اللاسلكية، ومراجعة تجهيزات نقاط الإسعاف الثابتة والمتحركة، مع تأمين الطرق المؤدية للمدينتين.​

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