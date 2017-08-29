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4 أيام حبس لعميد الشرطة المتهم بحيازة المخدرات في الإسماعيلية

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مصراوي Masrawy

4 أيام حبس لعميد الشرطة المتهم بحيازة المخدرات في الإسماعيلية

09:52 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

4 أيام حبس لعميد الشرطة المتهم بحيازة المخدرات في الإسماعيلية

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

قرر المستشار إسلام حمزة، المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، حبس عميد شرطة ضبطت كمية 8 كيلو من مخدر البانجو داخل سيارته أثناء محاولته عبور معدية السيارات بالقنطرة شرق، 4 أيّام على ذمة التحقيق، فيما أخلت سبيل مرافقيه وقت الواقعة؛ محام وموظف.

وكانت النيابة طلبت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الإسماعيلية وسيناء الشمالية حول الواقعة وملابساتها، ووجهت بخضوع المتهم ومرافقيه لتحليل الكشف عن المخدرات، وإفادتها بنتائج التقرير. 

وألقت قوات تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس التابعة للقوات المسلحة، أمس الإثنين، القبض على المتهم وهو ضابط شرطة برتبة عميد، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر داخل سيارته، في نقطة تأمين معدية سيارات القنطرة شرق، أثناء عبوره من شرق القناة إلى غربها.

وقالت مصادر مطلعة إن قوات فوج تأمين المجرى الملاحي اشتبهت في سيارة المتهم بعد تعطلها أمام المعدية، إذ أنه بعدما فتح قائدها غطاء محركها (الكابوت) تصاعدت رائحة المخدر بعد احتراقه بفعل حرارة المحرك، ما أسفر عن اكتشاف 8 كيلوجرامات من "البانجو" مخبأة داخل صندوق المحرك، والتي حرزت، فيما ألقي القبض على الضابط ومرافقيه.​

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