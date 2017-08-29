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محافظ الإسكندرية: حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشرق المحافظة

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مصراوي Masrawy

محافظ الإسكندرية: حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشرق المحافظة

09:44 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

محافظ الإسكندرية: حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشرق المحافظة

ارشيفية

الإسكندرية - أ ش أ: 

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية بحي شرق حملة إزالة مكبرة لرفع الإشغالات من مناطق سيدي جابر وكليوباترا وشارع إبراهيم راجي بكفر عبده وشارع اللواء أحمد علي.

وتمت إزالة ورفع كل ما هو مخالف ويعيق حركة المارة والمرور ويتعدى على حرم الطريق العام، في إطار الحملات اليومية لإعادة الانضباط بالشارع السكندري والقضاء علي ظاهرة انتشار الإشغالات.

ووجه محافظ الإسكندرية محمد سلطان، رؤساء الأحياء والجهات التنفيذية بتكثيف الحملات الميدانية لإعادة الانضباط للشوارع واتخاذ القرارات السريعة بشأن أعمال التطوير و الخدمات وذلك تطبيقا للقانون ومصلحة المواطنين.

وأضاف أنه لابد أن يشعر المواطن السكندري بتغيير جذري وملحوظ في مستوي الخدمات المقدمة، من خلال تواجد التنفيذيين وسط المواطنين وعلى مقربة منهم للاستماع إلى مطالبهم، مؤكداً المتابعة المستمرة لحالة الطرق والشوارع ومستوي النظافة بها، ورفع كفاءة المرافق العامة بأحيائهم.

على صعيد آخر، وفي ضوء الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك تم شن عدة حملات علي شوادر الخراف المخالفة للشروط البيئية والتراخيص بنطاق الحي ووقعت غرامات مالية فورية عليها والمتواجدة بكلا من شارع المشير أحمد إسماعيل وشارع اللواء أحمد علي وشارع بورسعيد وشارع مدحت سيف اليزل، وفك حواجز للخرفان بشارع سوق رشدي.​

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Asha

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