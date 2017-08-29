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الزمالك يفوز على السالمية بثنائية «قمر»

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الزمالك يفوز على السالمية بثنائية «قمر» الزمالك يفوز على السالمية بثنائية «قمر»

التحرير

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تمكن نادي من تحقيق الفوز وديًا على نادي الساليمة الكويتي بثنائية نظيفة في ثاني ودياته بعد خسارته من حرس الحدود قبل عدة أيام.

وتقدم الزمالك عن طريق خالد قمر، في الدقيقة 48 من رأسية سكنت الشباك، قبل أن يُضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني من تسديدة من خارج منطقة الجزاء بعد أسيست من صلاح عاشور.

وحصل عبد الله جمعة، على ركلة جزاء في الشوط الأول أهدرها دونجا، كما تم إلغاء هدف لكاسونجو بسبب التسلل. 

بدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمود جنش

خط الدفاع: حازم امام - محمد كوفي - محمد مجدي - أحمد فتوح

خط الوسط: أحمد داوودا - محمود عبد العاطي دونجا - أحمد كابوريا

شاهد أيضا

خط الهجوم: عبد الله جمعه- كاسونجو كابونجو - محمد الشامي

ولعب الزمالك بتشكيل مُختلف في الشوط الثاني:

حراسة المرمي: محمود جنش

خط الدفاع: أحمد مجدي - محمود علاء - أحمد توفيق - معروف يوسف

خط الوسط:   ابراهيم عبد الخالق

أحمد مدبولي - رزاق سيسيه - صلاح عاشور

خط الهجوم: باسم مرسي - خالد قمر.

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التحرير

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