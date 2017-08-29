الإمارات تُعرقل السعودية في تصفيات كأس العالم

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عرقل منتخب الامارات مسيرة المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال روسيا 2018، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم.

وتقدم المنتخب السعودي عبر نواف العابد في الدقيقة 19، وتعادلت الإمارات سريعًا عن طريق على مبخوت، في الدقيقة 21 قبل أن يحرز أحمد خليل، هدف فوز الإمارات من تصويبة صاروخية في الدقيقة 61 من زمن اللقاء.

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بهذه النتيجة توقف رصيد المنتخب السعودي عند 16 نقطة في المركز الثاني مؤقتًا بلعبه لقاء أكثر من أستراليا صاحبة نفس الرصيد، فيما ارتفع رصيد المنتخب الإماراتي لـ13 نقطة في المركز الرابع.