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ابتكار قرص دواء قد يغنيك عن الذهاب لـ"الجيم"

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مصراوي Masrawy

ابتكار قرص دواء قد يغنيك عن الذهاب لـ"الجيم"

09:26 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

ابتكار قرص دواء قد يغنيك عن الذهاب لـ"الجيم"

كتب - هشام عواض:

نجح علماء بريطانيون في الاقتراب من تطوير نوع جديد من الحبوب تنشط الجسم وتجعل الشخص يشعر وكأنه مارس الرياضة دون إفراز قطرة عرق واحدة. وحددت البحوث الرائدة لأول مرة البروتين الرئيسي، الذي يطلقه الجسم أثناء التدريبات.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فأن البروتين Piezo 1 يعمل بطريقة فعالة تعزز تدفق الدم إلى الدماغ والعضلات للحفاظ على النشاط .

ويمكن أن تكون هذه الحبوب مسئولة جزئيًا عن الآثار الإيجابية للرياضة، بما في ذلك الحد من خطر السكتة الدماغية وأمراض القلب والسرطان، وفقًا لخبراء من معهد ليدز لأبحاث القلب والأوعية الدموية في بريطانيا.

وأجرى الباحثون مجموعة من الاختبارات على الفئران، حيث توصلوا إلى أن إطلاق البروتين قد يكون بسبب القرص الذي يحتوي على مركب "يودا 1".

ويذكر أن القلب يضخ المزيد من الدم حول الجسم أثناء النشاط البدني، حيث اكتشف الباحثون أن "يودا 1" يحاكي النشاط الرياضي.

وقال الباحث الرئيسي ديفيد بيتش: "يلعب Piezo1 دورًا خاصًا في السيطرة على تدفق الدم إلى الأمعاء، الجزء الهام من الجسم المرتبط بما يسمى متلازمة التمثيل الغذائي ذات العلاقة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والنوع 2 من مرض السكر".

وأضاف "بيتيش": "من خلال تعديل هذا البروتين في الأمعاء، يمكننا التغلب على بعض مشكلات مرض السكر".

ويمكن للباحثين التقدم في هذا المجال من خلال فهم عمل المركب "يودا 1"، وتأثيره على بروتين Piezo1، ما قد يساعد على تطوير دواء جديد لعلاج بعض الحالات المزمنة الرئيسية.

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مصراوي Masrawy

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